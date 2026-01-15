PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Verkehrsunfall/ Polizei sucht nach Radfahrer

Dinslaken (ots)

Am Mittwoch befuhr eine 41-jährige Dinslakenerin mit ihrem PKW die Wilhelm- Lantermann- Straße aus Richtung Hans- Böckler- Straße kommend in Fahrtrichtung Willy- Brandt- Straße. In Höhe der Einmündung Wielandstraße überquerte ein bislang unbekannter Radfahrer aus Richtung Bahnstraße kommend über den dortigen Fußgängerüberweg die Wilhelm- Lantermann- Straße.

Der Radfahrer fuhr mit seinem Fahrrad gegen die Fahrerseite des PKW der 41-Jährigen und kam aufgrund dessen zu Fall.

Offenbar unverletzt richtete sich der Radfahrer auf und entfernte sich nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit der Dinslakenerin unerlaubt vom Unfallort.

Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 170cm-175cm groß
   - ca. 30-40 Jahre alt
   - schlanke Statur
   - kurze Haare
   - bräunliche Haare
   - hatte keine Sicherung, trug demnach keinen Helm
   - trug einen Rucksack
   - war mit einem dunklen Herrenrad ohne Beleuchtung unterwegs

Der Radfahrer wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden. Hinweise von Zeuginnen und Zeugen werden dort ebenfalls entgegengenommen.

Die Polizeiwache Ost ist unter der Rufnummer 02064-6220 zu erreichen.

HS/ Ref.: 260114-0934

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

