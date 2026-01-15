Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Wohnungsbrand in Zweifamilienhaus

Moers (ots)

Heute kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Brandgeschehen in einem freistehenden Zweifamilienhaus auf der Bendmannstraße in Kapellen.

In der Wohnung im Obergeschoss entstand gegen 04:05 Uhr ein offener Brand mit entsprechender Rauchentwicklung. Der 48- jährige Bewohner konnte die Wohnung eigenständig verlassen. Er verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich.

Die beiden 73- jährigen Bewohner der Wohnung im Erdgeschoss begaben sich unverletzt ins Freie.

Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Bendmannstraße für den Verkehr gesperrt.

Der 48- jährige Bewohner des Obergeschosses wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Wohnung im Obergeschoss ist nicht mehr bewohnbar. Es entstand durch den Brand ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.

Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell