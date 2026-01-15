Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck- Tageswohnungseinbruch/ Polizei bittet um Hinweise

Schermbeck (ots)

Am Mittwoch brachen zwischen 08:00 Uhr und 20:15 Uhr unbekannte Personen in ein freistehendes Zweifamilienhaus an der Overbecker Straße in Altschermbeck ein.

Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür an der Gartenseite des Hauses auf und durchsuchten mehrere Räume des Hauses. Aus beiden Wohnungen entwendeten die Tatverdächtigen mehrere Schmuckstücke.

Hinweise zu den Tatverdächtigen, zum Tathergang oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich des Tatortes nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Rufnummer 02064-6220 entgegen.

HS/ Ref.: 260114-2100

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell