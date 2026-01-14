Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hünxe - Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl aus Garage

Hünxe (ots)

In der Zeit vom 12. Januar, 14:00 Uhr, bis 13. Januar, 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Personen zwei Fahrräder aus einer Garage auf der Straße Grüner Weg in Hünxe-Drevenack.

Das Garagentor wurde zuvor gewaltsam durch die Täter geöffnet. Sie entwendeten anschließend zwei vollgefederte E-Mountainbikes. Dabei handelt es sich um ein rotes Fahrrad der Marke Conway und ein blaues Fahrrad der Marke Trek.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 in Verbindung zu setzen.

EG/ Ref. 260113-1116

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell