Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Moers (ots)

Am 11.12.2025 ereignete sich gegen 08:10 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 11-jährigen Fahrradfahrer.

Der 11- Jährige beabsichtigte die Homberger Straße an der Querungshilfe in Höhe der Straße Am Geldermannshof in Richtung Grüner Weg zu überqueren. Als er seinen Weg von der Mittelinsel aus fortsetzte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem auf der Homberger Straße stadteinwärts fahrenden Pkw. Der Pkw-Fahrer entfernte sich anschließend mit seinem schwarzen Kombi über die Straße Grüner Weg, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der 11- Jährige wurde bei der Kollision leicht verletzt.

Eine im Bus in der Gegenrichtung fahrende Zeugin konnte den Unfall beobachten und teilte dies dem Busfahrer mit. Die Personalien der Zeugin sind jedoch nicht bekannt.

Das Verkehrskommissariat bittet daher die Zeugin aus dem Bus, sich mit der Polizeiwache Süd in Moers in Verbindung zu setzen. Auch werden weitere Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Eine Kontaktaufnahme durch die Zeugen kann unter der Telefonnummer 02841/ 171-0 erfolgen.

EG/ Ref. 251211-0916

