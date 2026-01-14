POL-WES: Dinslaken- PKW gestohlen/ Polizei benötigt Hinweise
Dinslaken (ots)
Am Dienstagmorgen stellte ein 59-jähriger Dinslakener fest, dass sein PKW gestohlen wurde.
Der schwarze Fiat Panda war in der Nacht von Montag auf Dienstag in einer Parkbucht an der Feldstraße geparkt.
An dem PKW sind die amtlichen Kennzeichen DIN-HK101 angebracht. Das Fahrzeug hat rundum mehrere Dellen und Spuren des täglichen Gebrauchs.
Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Tathergang und Verbleib des Fiat Panda. Diese werden bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 entgegengenommen.
HS/ Ref.: 260113-0800
