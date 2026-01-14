Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort- Einbrecher überrascht/ Polizei bittet um Hinweise

Kamp-Lintfort (ots)

Am späten Dienstagnachmittag wurde ein 27-jähriger Kamp-Lintforter von zwei unbekannten Personen überrascht, welche in das von ihm bewohnte Haus einbrachen. Hierzu schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein.

Der Kamp-Lintforter bewohnt eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Zweifamilienhauses an der Neuendickstraße und hörte gegen 17:00 Uhr verdächtige Geräusche aus dem Hausflur. In dem Glauben, dass es sich um eine Verwandte handeln könnte, rief der 27-Jährige in den Flur. Daraufhin ergriffen mindestens zwei Personen, die nicht näher beschrieben werden können, die Flucht und entfernten sich in unbekannte Richtung. Ob sie dabei Gegenstände aus dem Haus mitnahmen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet im Zuge ihrer Ermittlungen um Hinweise. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Handlungen im Bereich der Neuendickstraße bemerkt hat, möge sich bei der Polizeiwache West in Kamp- Lintfort unter der Rufnummer 02842-9340 melden.

HS/ Ref.: 260113-1700

