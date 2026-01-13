Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto - Polizei sucht nach einem vermissten 12-jährigen Mädchen

Ein Dokument

Neukirchen-Vluyn (ots)

Seit dem 13.01.2026, gegen 07:40 Uhr wird die 12-jährige Maria Klöver aus Neukirchen-Vluyn vermisst. Das Mädchen hat ihre Wohnanschrift an der Waldenburger Straße mit unbekannter Richtung verlassen. Maria ist etwa 160 cm. groß, hat schulterlange, rotblonde Haare "Sleek-Zopf" und hat eine kräftige Figur. Sie ist mit einer langen lilafarbenen Winterjacke, grau-weiß melierter Jogginghose und beigen Winterstiefeln bekleidet. Die Vermisste führt einen schwarz-lila farbenen Schulrucksack mit. Trotz intensiver Such- und Fahndungsmaßnahmen konnte das Mädchen bislang nicht gefunden werden. Die Polizei ruft nun die Bevölkerung zur Mithilfe auf. Bei Hinweisen zum Aufenthaltsort des Kindes, wenden sich bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-1710. Wenn Sie die Vermisste aktuell sehen, rufen sie bitte umgehend den Notruf 110 an!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell