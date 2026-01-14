PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 12-jährigen Mädchen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Mit einer Pressemitteilung von Dienstagabend (13. Januar 2026) hat die KPB Wesel die Öffentlichkeit gebeten, bei der Suche nach einem 12.-jährigen Mädchen aus Neukirchen-Vluyn zu unterstützen.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6195825

Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die KPB Wesel bedankt sich die Unterstützung.

Bitte löschen sie gespeicherte, geteilte oder gepostete Bilder von ihren Endgeräten, aus Chatgruppen und sozialen Netzwerken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

