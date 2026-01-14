POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten 12-jährigen Mädchen
Neukirchen-Vluyn (ots)
Mit einer Pressemitteilung von Dienstagabend (13. Januar 2026) hat die KPB Wesel die Öffentlichkeit gebeten, bei der Suche nach einem 12.-jährigen Mädchen aus Neukirchen-Vluyn zu unterstützen.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6195825
Die Vermisste wurde wohlbehalten angetroffen. Die Öffentlichkeitsfahndung wird damit zurückgenommen. Die KPB Wesel bedankt sich die Unterstützung.
Bitte löschen sie gespeicherte, geteilte oder gepostete Bilder von ihren Endgeräten, aus Chatgruppen und sozialen Netzwerken.
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell