Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln- Fußgängerin nach Kollision verletzt/ Verkehrskommissariat bittet um Hinweise/ Nachtragsmeldung

Hamminkeln (ots)

Wir berichteten über einen Verkehrsunfall, bei welchem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6195532

Die Meldung wird hiermit um die Unfallzeit ergänzt:

Am 12.01.2026 überquerte eine 84-jährige Hamminkelnerin gegen 18:00 Uhr fußläufig die Weseler Straße im Ortskern von Hamminkeln- Brünen.

In Höhe des dortigen Landhandels wurde sie vom PKW eines 63-jährigen Veleners erfasst, welcher die Weseler Straße in Fahrtrichtung Wesel befuhr.

Dieser konnte trotz Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden.

Die 84-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise zum Unfallhergang. Diese nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-1070 entgegen.

HS/ Ref.: 260112-2033

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel

