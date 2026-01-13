PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck/ Alpen- Zigarettenautomaten gesprengt/ Polizei bittet um Hinweise

Sonsbeck/ Alpen (ots)

Am Morgen des 13.01.2026 kam es gegen 04:12 Uhr zur Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Einmündung Hamber Dyck/ Bruchheideweg in Sonsbeck-Hamb. Zeugen beobachteten, wie zwei dunkel gekleidete Personen den gesprengten Automaten leerten. Anschließend stiegen die Personen in einen weißen SUV mit niederländischen Kennzeichen, in welchem auf dem Fahrersitz bereits eine weitere dunkel gekleidete Person wartete. Das Fahrzeug entfernte sich mit den Personen in Richtung Geldern-Kapellen.

Ref.: 260113-0524

Zuvor sprengten unbekannte Personen gegen 03:46 Uhr einen Zigarettenautomaten in Alpen-Veen an der Einmündung Dorfstraße/ An der Ley. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Männer, die nach der Sprengung in einen weißen Pkw stiegen. Das Fahrzeug wurde von einer weiteren Person gefahren und entfernte sich über die Veener Straße in Richtung Xanten. Bei dem Fahrzeug handelte es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen SUV mit gelbem Kennzeichen.

Ref.: 260113-0500

Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Hinweise zu den bislang unbekannten Personen und zum Fahrzeug. Diese werden bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842-9340 entgegengenommen.

HS/

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 10:42

    POL-WES: Dinslaken- Einbruch in Zweifamilienhaus/ Polizei bittet um Hinweise

    Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter brachen am frühen Abend des vergangenen Freitags (9. Januar 2026) in ein Zweifamilienhaus im Dinslakener Stadtteil Oberlohberg ein. Sie schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein, um sich Zutritt zum Haus am Föhrenweg zu verschaffen. In der Erdgeschosswohnung durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend begaben sie sich zur ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:27

    POL-WES: Schermbeck - 31- Jährige verletzt - Eisplatte von Lkw auf Pkw gefallen

    Schermbeck (ots) - Eine 31- jährige Schermbeckerin befuhr am 11.01.2026, gegen 22:05 Uhr, mit ihrem Pkw die Östricher Straße in Fahrtrichtung Schermbeck. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Lkw verlor eine Eisplatte vom Dach, welche auf die Windschutzscheibe der Schermbeckerin fiel. Die Windschutzscheibe zerbrach und die 32- Jährige brachte ihren Pkw am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren