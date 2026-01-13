Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck/ Alpen- Zigarettenautomaten gesprengt/ Polizei bittet um Hinweise

Sonsbeck/ Alpen (ots)

Am Morgen des 13.01.2026 kam es gegen 04:12 Uhr zur Sprengung eines Zigarettenautomaten an der Einmündung Hamber Dyck/ Bruchheideweg in Sonsbeck-Hamb. Zeugen beobachteten, wie zwei dunkel gekleidete Personen den gesprengten Automaten leerten. Anschließend stiegen die Personen in einen weißen SUV mit niederländischen Kennzeichen, in welchem auf dem Fahrersitz bereits eine weitere dunkel gekleidete Person wartete. Das Fahrzeug entfernte sich mit den Personen in Richtung Geldern-Kapellen.

Ref.: 260113-0524

Zuvor sprengten unbekannte Personen gegen 03:46 Uhr einen Zigarettenautomaten in Alpen-Veen an der Einmündung Dorfstraße/ An der Ley. Zeugen beobachteten zwei dunkel gekleidete Männer, die nach der Sprengung in einen weißen Pkw stiegen. Das Fahrzeug wurde von einer weiteren Person gefahren und entfernte sich über die Veener Straße in Richtung Xanten. Bei dem Fahrzeug handelte es sich laut Zeugenaussagen um einen weißen SUV mit gelbem Kennzeichen.

Ref.: 260113-0500

Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Hinweise zu den bislang unbekannten Personen und zum Fahrzeug. Diese werden bei der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Rufnummer 02842-9340 entgegengenommen.

HS/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell