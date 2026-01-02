Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Freiwillige Feuerwehren der Gemeinde Wardenburg in der Silvesternacht zweimal im Brandeinsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Landkreis Oldenburg (ots)

Nach einem zunächst ruhigen Jahreswechsel rückten die Freiwillige Feuerwehren in der Silvesternacht zu zwei Brandeinsätzen aus. Gegen 02:00 Uhr alarmierte die Leitstelle die Feuerwehr Achternmeer zur Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Jeddeloh II. An einem Wohngebäude waren auf einer Terrasse mehrere Fahrräder in Brand geraten. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderten diese ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude. Nach Abschluss der Löscharbeiten und notwendiger Nachkontrollen verließen die Einsatzkräfte die Einsatzstelle nach rund einer Stunde. Eine weitere Alarmierung folgte gegen 03:15 Uhr für die Freiwillige Feuerwehr Wardenburg. In Hundsmühlen brannte ein Fahrzeug unmittelbar an einem Wohnhaus. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der PKW bereits in Vollbrand und wurde von einem Trupp unter schwerem Atemschutz abgelöscht. Im Anschluss kontrollierten die Einsatzkräfte das angrenzende Gebäude. Mithilfe der Drehleiter der Berufsfeuerwehr Oldenburg überprüfte die Feuerwehr, ob sich das Feuer auf das Gebäude oder den Dachstuhl ausgedehnt hatte - dies war nicht der Fall. Die noch im Feuerwehrhaus verbliebenen Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Achternmeer unterstützten die Feuerwehr Wardenburg bei den Löscharbeiten. Polizei und Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Nach Abschluss des Einsatzes traten die letzten eingesetzten Einsatzkräfte gegen 05:00 Uhr die Heimreise an.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell