FW-OLL: Einsatzkräfte stehen in der Silvesternacht gemeinsam bereit

Wildeshausen (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei sowie weitere Hilfsorganisationen stehen in der Silvesternacht in Wildeshausen einsatzbereit zur Verfügung. Am Nachmittag von Silvester trafen sich die beteiligten Einsatzkräfte, um ein gemeinsames Foto als Zeichen des Zusammenhalts und der gemeinsamen Verantwortung aufzunehmen.

Die Feuerwehr Wildeshausen wird die gesamte Nacht freiwillig in Bereitschaft verbringen. Der hauptamtliche Rettungsdienst sowie die Polizei verrichten ebenso ihren Dienst an ihren Wachen. Mit ihrem Engagement stellen die Einsatzkräfte sicher, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wildeshausen auch zum Jahreswechsel auf schnelle und professionelle Hilfe vertrauen können.

Alle beteiligten Organisationen blicken zuversichtlich auf die bevorstehende Nacht und hoffen auf einen ruhigen Verlauf des Jahreswechsels. Gleichzeitig wünschen sie der Bevölkerung einen guten Rutsch sowie ein frohes und gesundes neues Jahr.

