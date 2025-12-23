Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jörg Schmidt zum Gemeindebrandmeister der Feuerwehr Hude ernannt

Hude (ots)

Am 18. Dezember 2025 wurde Jörg Schmidt offiziell in das Ehrenbeamtenverhältnis berufen und erneut zum Gemeindebrandmeister der Feuerwehr Hude ernannt. Mit diesem Beschluss bestätigte der Gemeinderat die zuvor erfolgte einstimmige Wiederwahl durch die Gemeindefeuerwehrführung und setzte damit bewusst auf Kontinuität und Erfahrung an der Spitze der Gemeindefeuerwehr.

Mit der erneuten Ernennung übernimmt Jörg Schmidt für weitere sechs Jahre die Verantwortung für die Leitung der Gemeindefeuerwehr Hude. In seiner bisherigen Amtszeit hat er die Feuerwehr fachlich, organisatorisch und insbesondere im Bereich des Ehrenamtes nachhaltig geprägt. Unter seiner Führung wurden bestehende Strukturen weiterentwickelt und an die steigenden Anforderungen im Feuerwehrdienst angepasst - stets mit dem Ziel, die Einsatzbereitschaft und Zukunftsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr langfristig zu sichern.

Ein zentraler Schwerpunkt seiner Arbeit lag dabei auf der Stärkung und Wertschätzung des ehrenamtlichen Engagements. Jörg Schmidt setzte sich kontinuierlich für verlässliche Rahmenbedingungen ein, die es den Feuerwehrangehörigen ermöglichen, ihren Dienst mit Familie, Beruf und Privatleben in Einklang zu bringen. Durch offene Kommunikation, transparente Entscheidungsprozesse und ein ausgeprägtes Gespür für die Belange der Ehrenamtlichen trug er maßgeblich zu einem starken Zusammenhalt innerhalb der Gemeindefeuerwehr bei.

Darüber hinaus spielte die Nachwuchsarbeit während seiner bisherigen Amtszeit eine herausragende Rolle. Die Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren wurde gezielt unterstützt, um frühzeitig Begeisterung für das Feuerwehrwesen zu wecken und junge Menschen an das Ehrenamt heranzuführen. Die Nachwuchsarbeit wird dabei als wesentliche Grundlage für die langfristige Sicherstellung der Einsatzbereitschaft verstanden. Die positive Entwicklung in diesem Bereich zeigt, dass die Investition in Ausbildung, Betreuung und Motivation junger Mitglieder erfolgreich ist.

Auch die Zusammenarbeit zwischen den Ortsfeuerwehren Altmoorhausen, Hude und Wüsting wurde unter der Führung von Jörg Schmidt weiter intensiviert. Durch gemeinsame Ausbildungsdienste, abgestimmte Konzepte und eine enge Vernetzung entstand eine starke Gemeindefeuerwehr, die sowohl im Einsatzdienst als auch im kameradschaftlichen Miteinander überzeugt. Ergänzt wurde dies durch eine konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung, politischen Gremien sowie benachbarten Feuerwehren und weiteren Hilfsorganisationen.

Die einstimmige Wiederwahl durch die Gemeindefeuerwehrführung unterstreicht das große Vertrauen und die hohe Anerkennung, die Jörg Schmidt innerhalb der Feuerwehr genießt. Sie würdigt nicht nur seine fachliche Kompetenz und Führungsstärke, sondern auch seinen besonderen Einsatz für das Ehrenamt und die Nachwuchsförderung.

Im Rahmen der Ernennung am 18. Dezember 2025 legte Jörg Schmidt den gesetzlich vorgeschriebenen Eid ab und erhielt anschließend seine Ernennungsurkunde. Mit der Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis wird die Verantwortung, die mit dem Amt des Gemeindebrandmeisters verbunden ist, nochmals deutlich hervorgehoben.

Die Ortsfeuerwehren Altmoorhausen, Hude und Wüsting begrüßen die erneute Ernennung ausdrücklich und sehen darin ein klares Signal für Stabilität, Verlässlichkeit und Zukunftsorientierung innerhalb der Gemeindefeuerwehr. Gemeinsam blickt man zuversichtlich auf die kommenden Jahre, in denen neben dem Einsatzgeschehen insbesondere die weitere Stärkung des Ehrenamtes und der Nachwuchsarbeit im Fokus stehen werden - stets mit dem Ziel, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hude auch langfristig zu gewährleisten.

