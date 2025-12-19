FW-OLL: Motorsägenausbildung erfolgreich fortgesetzt

Kreisfeuerwehr Oldenburg

In der vergangenen Woche hat die Gemeindefeuerwehr Großenkneten ihre Motorsägenausbildung erfolgreich fortgesetzt. An dem Lehrgang nahmen Feuerwehrfrauen und -männer aus allen vier Ortswehren der Gemeinde teil.

Durchgeführt wurde der Motorsägenkurs Modul B, ein Aufbaulehrgang zur sicheren Baumfällung. Der Kurs richtet sich an Einsatzkräfte, die bereits den Grundkurs Modul A erfolgreich absolviert haben, und vermittelt weiterführende Kenntnisse und Fertigkeiten. Ziel ist es, Bäume mit einem Brusthöhendurchmesser (BHD) von über 20 Zentimetern sicher zu fällen sowie starkes Holz fachgerecht aufzuarbeiten. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit angeschobenen oder gebrochenen Bäumen sowie auf dem Einsatz von Seilwinden.

Der theoretische Teil umfasste unter anderem die Unfallverhütung, Gefährdungsbeurteilungen, Gerätekunde sowie geltende Sicherheitsbestimmungen. In der Praxis wurden dann u.a. die Fällung von Bäumen entsprechender Dicke, das kontrollierte Zufallbringen gefährdeter Bäume sowie das windenunterstützte Sägen intensiv trainiert.

Gemeindebrandmeister Sebastian Wolf, der selbst als Ausbilder an dem Kurs beteiligt war, zeigte sich mit dem Verlauf sehr zufrieden: "Mit dem in Eigenregie durchgeführten Aufbaukurs Modul B für Motorsägen setzen wir als Gemeindefeuerwehr unsere erfolgreichen Anstrengungen fort, in diesem wichtigen Einsatzbereich ausreichend qualifiziertes Personal vorzuhalten."

Mit der fortgesetzten Ausbildung stellt die Gemeindefeuerwehr Großenkneten sicher, auch bei Sturmlagen, Unwettern oder technischen Hilfeleistungen mit umgestürzten Bäumen gut vorbereitet zu sein.

