FW-OLL: Adventliches Beisammensein der Senioren der Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup

Adventliches Beisammensein der Senioren der Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup

Wildeshausen

Am Samstagnachmittag fand die gemeinsame Weihnachtsfeier der Senioren der Feuerwehren Wildeshausen und Düngstrup statt. In gemütlicher Adventsatmosphäre trafen sich die Mitglieder der Altersabteilungen beider Ortswehren zu Kaffee, Kuchen und geselligem Austausch.

Zu den Gästen zählten der Bürgermeister, der Stadtbrandmeister sowie die Ortsbrandmeister und ihre Stellvertreter aus Wildeshausen und Düngstrup. Von der Stadt Wildeshausen wurden kleine Präsente überreicht - darunter eine Kaffeetasse mit einer kleinen, liebevoll zusammengestellten Aufmerksamkeit darin.

Für besondere Stimmung sorgten historische Fotografien, die ein Kamerad aus Düngstrup mitgebracht hatte. Gemeinsam wurden Erinnerungen wachgerufen, während einige der Senioren von ihren ersten Einsätzen berichteten. Die Anekdoten aus vergangenen Jahrzehnten sorgten nicht nur für Heiterkeit, sondern machten zugleich deutlich, wie sehr sich Technik und Einsatzabläufe im Laufe der Zeit verändert haben.

Die Feuerwehr Wildeshausen betonte die Bedeutung solcher Zusammenkünfte: Das Miteinander von Jung und Alt sei ein wichtiger Bestandteil des Feuerwehrlebens. Die Geschichten der früheren Kameraden erinnerten eindrucksvoll daran, mit welchem Engagement und unter welchen Bedingungen die Feuerwehrarbeit früher geleistet wurde.

