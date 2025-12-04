Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kameradschaftlicher Weihnachtsabend des Kreisfeuerwehrverbandes im historischen Rathausssaal in Wildeshausen

Landkreis Oldenburg

In gemütlicher Atmosphäre fand am Donnerstag, den 04. Dezember 2025, die traditionelle Weihnachtssitzung des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Oldenburg im historischen Rathausssaal in Wildeshausen statt. Verbandsvorsitzender Reiner Schröder eröffnete die Veranstaltung und hieß die zahlreich erschienenen Kameradinnen und Kameraden sowie geladene Gäste herzlich willkommen. In seiner Begrüßung dankte er allen für die hervorragende Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr und den stets wertvollen Austausch innerhalb der Feuerwehren des Landkreises.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die feierliche Verabschiedung von Diane Febert, die über viele Jahre hinweg als Verbandsvorsitzende die Arbeit des Kreisfeuerwehrverbandes geprägt hatte. Schröder würdigte ihr außergewöhnliches Engagement und ihre Verbundenheit zur Feuerwehr. Als Dank und Anerkennung wurde ihr eine Urkunde sowie ein Präsentkorb überreicht. Darüber hinaus initiierte Diane Febert eine Spendenaktion zugunsten der Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Oldenburg, die von den Anwesenden mit großer Wertschätzung aufgenommen wurde.

Im Zuge des kameradschaftlichen Austausches berichtete Kreisbrandmeister Frank Hattendorf über aktuelle Themen aus dem Feuerwehrwesen. Insbesondere die vergangenen Fahrzeugbeschaffung sowie die geplante Einführung neuer Dienstuniformen standen im Mittelpunkt seines kurzen Sachstandsberichts. Hattendorf zeigte sich optimistisch, dass in beiden Bereichen weiter positive Entwicklungen bevorstehen.

Auch Landrat Dr. Christian Pundt, der dem Abend beiwohnte, richtete persönliche Worte an die Feuerwehrangehörigen. Er betonte den besonderen Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehren des Landkreises und dankte allen freiwilligen und ehrenamtlichen Kräften für ihren unermüdlichen Einsatz - gerade in einem Jahr, das erneut viele Herausforderungen mit sich brachte. Besonders freut er sich über die gute Zusammenarbeit und den engen und produktiven Austausch des neuen Amts 34 für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst mit der Kreisfeuerwehr.

Im Mittelpunkt des Abends standen jedoch nicht Berichte oder formelle Themen, sondern vor allem die Kameradschaft und das Miteinander. Bei einem gemeinsamen Essen klang der Weihnachtsabend in geselliger Runde aus und bot reichlich Gelegenheit für persönliche Gespräche, Rückblicke und Begegnungen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell