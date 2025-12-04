Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall mit Pferdetransporter auf der A28 - Zwei Pferde erfolgreich gerettet

Landkreis Oldenburg (ots)

Am Mittwochabend um 20:51 Uhr wurde die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einem verunfallten Pferdetransporter mit Pferdeanhänger auf die Autobahn 28 alarmiert. Das Gespann war in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs und kurz vor der Abfahrt Kirchhatten auf die Seite gestürzt. Ersten Meldungen zufolge sollten neben dem Fahrer auch zwei Pferde in Fahrzeug und Anhänger eingeschlossen sein.

Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte zeigte sich, dass der ungarische Fahrer den Kleintransporter bereits nahezu unverletzt und aus eigener Kraft verlassen hatte. Bestätigt wurde jedoch, dass sich sowohl im Transporter als auch im Anhänger jeweils ein Pferd befand. Beide in liegender Position und augenscheinlich stark verängstigt.

Um eine sichere Rettung der Tiere zu ermöglichen, ließ der Einsatzleiter umgehend zwei Veterinäre zur Unfallstelle nachfordern. Erst nach der Gabe von Beruhigungsmitteln war es möglich, die Transportboxen gefahrlos zu öffnen und die Pferde schonend zu befreien. Gegen 22:30 Uhr konnten beide Tiere weitestgehend unverletzt gerettet und in einen bereitgestellten Pferdeanhänger umgeladen werden.

Matthias Witthöft, Pressesprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg, lobte das Zusammenspiel aller Beteiligten: "Ein großes Lob an das ruhige und besonnene Handeln aller Einsatzkräfte, aber auch an die Ersthelfenden. So gelang es letztendlich, die Tiere schonend aus ihrer misslichen Lage zu befreien."

Besonders hob Witthöft das Eingreifen eines Ersthelferpaares hervor, das unmittelbar auf die Unfallstelle zugefahren war. Nachdem sie sich vergewissert hatten, dass der Fahrer unverletzt geblieben war, kümmerten sie sich um die eingeschlossenen Pferde. Die Frau, geübt im Umgang mit Pferden, versuchte die Tiere zu beruhigen und leistete damit einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Lage. "Gerade zu Beginn des Einsatzes, als noch keine Tierärzte vor Ort waren, hat uns die sachkundige Frau großartig unterstützt. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken", so Witthöft weiter.

Für die Dauer der Rettungsarbeiten wurde die A28 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Nach der erfolgreichen Befreiung der Pferde konnte die Fahrtrichtung Bremen wieder freigegeben werden. Die Gegenrichtung blieb für Aufräumarbeiten weiterhin gesperrt.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Altmoorhausen, Dingstede, Falkenburg, Ganderkesee und Sandkrug sowie die auf Großtierrettung spezialisierte Ortsfeuerwehr Neerstedt. Ergänzt wurde das Kräfteaufgebot durch die Polizei, zwei Veterinäre, einen Notarzt, einen Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Oldenburg sowie einen Notfallkrankenwagen der Johanniter Sandkrug.

Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

Um 23:03 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell