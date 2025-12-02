Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Schornsteinbrand kann schnell eingedämmt werden - Flammen schlagen aus Kamin

Wildeshausen (ots)

Am Montag, den 1. Dezember 2025, wurde die Feuerwehr Wildeshausen gegen 16:00 Uhr zu einem Kaminbrand alarmiert. Über den Notruf 112 meldeten Anwohner der Leitstelle Oldenburg, dass deutlich sichtbare Flammen aus einem Schornstein schlugen und eine Rauchentwicklung zu erkennen war.

Die Leitstelle alarmierte umgehend die Feuerwehr Wildeshausen. Bereits die ersten eintreffenden Einsatzkräfte bestätigten die gemeldete Lage: Aus dem Schornstein traten sichtbare Flammen aus. Nach dem Eintreffen der Drehleiter wurde diese sofort in Stellung gebracht. Mithilfe einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte, ob sich das Feuer bereits auf das Dach oder andere Gebäudeteile ausgebreitet hatte. Glücklicherweise konnte dies ausgeschlossen werden.

Der ebenfalls alarmierte Schornsteinfeger wurde über die Drehleiter zum Schornstein gebracht und begann dort umgehend mit dem Kehren des Schornsteins, um die die Glut zu beseitigen. Parallel dazu gingen zwei Atemschutzgeräteträger in den Keller und entfernten Glut und Asche aus der Revisionsklappe.

Nach rund einer Stunde konnte der Leitstelle Oldenburg "Feuer aus" gemeldet werden. Abschließende Kontrollen ergaben keine weiteren Gefahren, sodass alle Einsatzkräfte wieder einrücken konnten.

