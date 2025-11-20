Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Drei Einsätze binnen 24 Stunden - Automatische Brandmeldeanlagen lösten aus

Wildeshausen (ots)

Innerhalb von nur 24 Stunden wurde die Feuerwehr Wildeshausen dreimal durch automatische Brandmeldeanlagen alarmiert. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, mögliche Brandereignisse frühzeitig zu erkennen und sofort Alarm an die Leitstelle Oldenburg zu senden, die anschließend die zuständige Feuerwehr alarmiert. Auch wenn sich in allen drei Fällen glücklicherweise kein Brand bestätigte, muss bei jeder Auslösung grundsätzlich von einem Ernstfall ausgegangen werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass im Falle eines tatsächlichen Feuers schnelle und wirksame Maßnahmen ergriffen werden - und im Notfall Menschenleben geschützt werden.

Der erste Einsatz erfolgte am 19. November in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb. Beim Eintreffen bestätigte sich die Auslösung der Brandmeldeanlage, jedoch konnten weder Rauch noch Feuer festgestellt werden. Nach einer erneuten Erkundung durch die Feuerwehr blieb die Ursache unklar; als mögliche Erklärung wurde nicht nachweisbarer Produktionsstaub vermutet. Die Anlage wurde schließlich zurückgestellt und die Einsatzstelle an den Verantwortlichen übergeben.

Nur wenige Stunden später, um 06:37 Uhr am Folgetag, wurde die Feuerwehr erneut alarmiert - diesmal durch eine ausgelöste Brandmelde- und Sprinkleranlage in einem weiteren Betrieb. Auch hier ergab die Kontrolle des betroffenen Bereichs keine Hinweise auf ein Brandereignis, sodass die Anlage zurückgestellt und die Einsatzstelle übergeben werden konnte.

Der dritte Einsatz folgte schließlich um 12:11 Uhr. In einem Betrieb hatte ein Brandmelder ausgelöst, doch auch in diesem Fall war kein Feuer die Ursache. Im betroffenen Bereich fanden Handwerksarbeiten statt, bei denen durch den Einsatz einer Bohrmaschine Staub aufgewirbelt wurde. Dieser Staub führte zur Auslösung des Melders. Nach einer kurzen Kontrolle wurde die Anlage zurückgestellt und der Einsatz beendet.

Pressesprecher Jannik Stiller hebt die ehrenamtliche Leistung aller Einsatzkräfte hervor: "Alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Wildeshausen sind ehrenamtlich und werden aus der Freizeit, von der Arbeit, beim Essen oder anderen Terminen alarmiert. Unverzüglich lassen sie alles stehen und liegen und fahren dann zum Einsatz. Ohne einen Cent dafür zu sehen."

