FW-OLL: Feuerwehr Huntlosen begrüßt rund 600 Teilnehmende zum ersten, gemeinsamen Laternelaufen

Huntlosen (ots)

In den vorherigen Jahren hatte es in Huntlosen immer mehrere kleine Laternenumzüge gegeben. Nun war es der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger gewesen, dieses in einer gemeinschaftlichen Veranstaltung zu vereinigen. Das ließ sich Ortsbrandmeister Rolf Meiners nicht zweimal sagen und so organisierte er kurzerhand das 1. Laternelaufen der Feuerwehr Huntlosen.

Das er mit diesem Vorhaben genau richtig lag, zeigte die rege Beteiligung. Trotz des anhaltenden Regens hatten sich um 17:00 Uhr rund 600 kleine und etwas größere Laterneläufer auf dem Dorfplatz versammelt. Angeführt vom Spielmannszug der Huntloser Schützen und den Mädchen und Jungs der Gemeindejugendfeuerwehr ging es über Bahnhofstraße, An der Bäke und Wilhelmstraße in Richtung Feuerwehrhaus.

Dort angekommen erwarteten die Teilnehmer Pommes Frites, Bratwurst, Waffeln sowie warme und kalte Getränke zu günstigen Preisen. Bevor die Kinder des evangelischen Kindergartens noch eine kleine Vorführung präsentieren, sangen alle gemeinsam ein letztes Laterne-Lied.

Bei geselligem Beisammensein klang ein schöner Abend für jung und alt aus. Rolf Meiners freute sich über die starke Beteiligung: "Die Huntloser haben gezeigt, was für eine tolle Dorfgemeinschaft sie sind. Unter diesen Umständen werden wir die Veranstaltung im nächsten Jahr gerne wiederholen."

Die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Huntlosen bedanken sich ganz herzlich bei allen Teilnehmenden. Ein großer Dank geht zusätzlich an unsere großzügigen Unterstützer:

Thorsten Boekhoff aus Großenkneten stellte kostenlos einen Toilettenwagen zur Verfügung.

Dennis Handt aus Großenkneten spendete 300,- zum Gelingen der Veranstaltung.

DJ HD, Henry Deye aus Huntlosen sorgte mit seiner Lautsprecheranlage kostenlos für den guten Ton.

Der Spielmannszug des Schützenverein Huntlosen begleitete den Umzug ohne Bezahlung, musikalisch.

Einige ehemalige Schülerinnen und Schüler der Grundschule bereiteten frische Waffeln und sammelten Spenden für den Förderverein "Bunte Schule".

Danke auch an die Jugendfeuerwehr und alle weiteren, fleissigen Hände, die uns unterstützt haben.

