Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt nicht beachtet - Zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Beim Zusammenstoß eines Audio A4 und eines VW Touran sind am Montagvormittag (29.09.2025) in der Hohewartstraße eine 70 Jahre alte Beifahrerin und die 43 Jahre alte VW-Fahrerin leicht verletzt worden. Eine 68 Jahre alte Frau war mit ihrem Audi gegen 10.30 Uhr in der Hohewartstraße Richtung Feuerbach-Mitte unterwegs. An der Einmündung der Straße Walpenreute missachtete sie die Vorfahrt der 43-Jährigen, die von rechts aus der Straße Walpenreute herausfuhr und stieß mit dem VW zusammen. Die Beifahrerin des Audi und die VW-Fahrerin zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Schaden beträgt ersten Schätzungen zufolge rund 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

