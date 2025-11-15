Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Verkehrsunfall auf dem Sager Esch - Drei Verletzte, eine Person eingeschlossen

Großenkneten (ots)

Am Freitagvormittag, den 14.11.2025, wurden die Feuerwehren Sage und Großenkneten um 10:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf den Sager Esch alarmiert. Dort waren zwei PKW zusammengestoßen.

Insgesamt befanden sich fünf Personen in den beteiligten Fahrzeugen, von denen drei leicht verletzt wurden. Eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen und konnte dieses nicht selbstständig verlassen. Die Feuerwehr unterstützte die betroffene Person beim schonenden Aussteigen und schaffte einen sicheren Zugang für den Rettungsdienst.

Um mögliche Gefahren auszuschließen, wurden an beiden Fahrzeugen die Batterien abgeklemmt und austretende Betriebsstoffe aufgenommen beziehungsweise deren Ausbreitung verhindert.

Vor Ort befanden sich neben der Feuerwehr auch die Polizei und drei Rettungswagen zur Versorgung der Verletzten. Der Sager Esch musste während der Maßnahmen zeitweise voll gesperrt werden.

Die Feuerwehren waren mit 30 Einsatzkräften rund eine Stunde an der Unfallstelle im Einsatz.

