FW-OLL: Jugendfeuerwehr-Team überzeugt beim Kochduell im Wildeshauser Ratskeller

Jugendfeuerwehr-Team überzeugt beim Kochduell im Wildeshauser Ratskeller

Wildeshausen

Die Betreuer der Jugendfeuerwehr Wildeshausen, Kai und Nicolas, haben am vergangenen Samstag an einem Kochduell im Wildeshauser Ratskeller teilgenommen. Beide engagieren sich seit Jahren in der Jugendarbeit und kochen regelmäßig auf Zeltlagern sowie in der Feuerwache gemeinsam mit den Kindern. Der Wettbewerb bot nun die Gelegenheit, diese Erfahrung auch außerhalb der Feuerwehr einzubringen.

Beim Duell traten mehrere Teams in verschiedenen Gängen gegeneinander an, deren Gerichte von einer Jury bewertet wurden. Ziel war es, den Hauptpreis - einen 100-Euro-Gutschein von Bee Local - zu gewinnen. Dieser sollte anschließend der Jugendfeuerwehr Wildeshausen zugutekommen. Damit stand von Beginn an fest, dass die Jugendfeuerwehr am Ende des Abends profitieren würde.

Das Team der Jugendfeuerwehr erreichte den zweiten Platz. Die Gewinnerin entschied sich im Anschluss, ihren Gutschein ebenfalls der Jugendfeuerwehr zu spenden.

Der Abend wurde so zu einem besonderen Erlebnis und zugleich zu einer gelungenen Unterstützung der Jugendarbeit der Feuerwehr Wildeshausen.

