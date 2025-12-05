Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Schwelbrand im Keller einer Pflegeeinrichtung in Ganderkesee

Ganderkesee (ots)

Am Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Ganderkesee gegen 06:45 Uhr zu einem gemeldeten Schwelbrand im Keller einer Pflegeeinrichtung in der Adelheider Straße alarmiert.

Aufgrund der Art der Einrichtung und der dort betreuten Bewohnerinnen und Bewohner löste die Leitstelle vorsorglich den MANV 10 Alarm aus. Dieser Alarmstichwort deutet auf einen möglichen Massenanfall von Verletzten mit mindestens zehn Betroffenen hin. Insbesondere, weil sich in Pflegeeinrichtungen Personen befinden, die im Ernstfall nicht eigenständig das Gebäude verlassen können. Aus diesem Grund wurde durch den Einsatzleiter die Feuerwehr Havekost nachalarmiert.

Bereits kurz nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte zwar keine offene Rauchentwicklung, jedoch ein deutlicher Brandgeruch wahrgenommen werden. Die Feuerwehr verschaffte sich umgehend Zugang zum Kellerbereich des Hauptgebäudes, um der Ursache auf den Grund zu gehen.

Dort konnte nach einiger Zeit die Ursache lokalisiert werden. Ein Kurzschluss in einer Gefriertruhe hatte den Brandgeruch verursacht und zugleich einen Stromausfall im Keller durch das Auslösen der Sicherung hervorgerufen. Eine offene Flammenbildung lag nicht vor, sodass keine unmittelbare Gefahr für Bewohner oder Mitarbeitende bestand.

Dank der schnellen Lageerkundung konnte der großangelegte Kräfteansatz frühzeitig reduziert werden. Gegen 07:40 Uhr wurde das Gebäude an den Betreiber übergeben und Feuerwehr und Rettungsdienst verließen wieder die Einsatzstelle.

Insgesamt waren rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, unterstützt von zwei Notärzten aus Delmenhorst und Bokel, einem Rettungswagen, der Polizei sowie einem Mitarbeiter des Energieversorgers.

