FW-OLL: Unterstützungseinsatz im Landkreis Cloppenburg - Großtanklöschfahrzeuge aus Ahlhorn und Altmoorhausen im nächtlichen Pendelverkehr eingebunden

Landkreis Cloppenburg (ots)

In der Nacht zum 06.12.2026 wurden um 01:29 Uhr zwei Großtanklöschfahrzeuge (GTLF) der Feuerwehren Ahlhorn und Altmoorhausen zur Unterstützung in den Landkreis Cloppenburg alarmiert. Die dortigen Kräfte hatten auf einem Flugplatz einen umfangreichen Brand zu bewältigen, bei dem der Flugtower, mehrere Hallen, Flugzeuge, Fahrzeuge sowie eine Gaststätte betroffen waren.

Aufgrund der Größe des Brandereignisses und dem damit verbundenen hohen Löschwasserbedarf wurden die beiden GTLF aus dem Landkreis Oldenburg kurzfristig zur Unterstützung bei der Wasserversorgung nachgefordert. Die Fahrzeuge kamen sowohl im Pendelverkehr als auch als Wasserpuffer zum Einsatz, um die eingesetzten Löschfahrzeuge und Drehleitern kontinuierlich mit ausreichend Löschwasser zu versorgen.

Die beiden eingesetzten Fahrzeuge verfügen über erhebliche Tankvolumina: das GTLF Altmoorhausen führt 10.000 Liter Wasser, das GTLF Ahlhorn führt 7.000 Liter Wasser mit.

Damit stellen sie wertvolle Spezialmittel dar, die insbesondere bei Großschadenslagen mit eingeschränkter oder herausfordernder Wasserversorgung eine wesentliche Rolle spielen.

Einsätze wie dieser unterstreichen die zunehmende Relevanz von Großtanklöschfahrzeugen und leistungsstarken Wasserfördersystemen. Hintergrund ist, dass die öffentlichen Trinkwassernetze - auch aus Gründen des Trinkwasserschutzes - häufig mit kleineren Leitungsquerschnitten ausgeführt sind und somit nicht für eine sehr große, kurzfristige Wasserentnahme ausgelegt sind. Dies ist kein Versorgungsproblem, sondern eine bewusste und nachvollziehbare Auslegung im Sinne des nachhaltigen Umgangs mit der Trinkwasserressource.

Für Feuerwehren bedeutet dies, dass sie - gemeinsam mit Kommunen und Versorgern - verstärkt auf ergänzende, mobile Lösungen setzen müssen, um bei Großbränden ausreichend Wasser bereitstellen zu können. GTLF, Hochleistungsförderstrecken und Pendelverkehre sind hierbei wichtige Bausteine, um im Einsatzfall flexibel und wirksam reagieren zu können.

Die Feuerwehren Ahlhorn und Altmoorhausen konnten die Einsatzstelle gegen 06:45 Uhr verlassen.

