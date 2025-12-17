Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Offizielle Indienststellung der Fachgruppe Elektro und Übergabe von Notstromersatzanlagen

Landkreis Oldenburg (ots)

Am Dienstagabend, den 16. Dezember 2025, erfolgte in der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Ganderkesee die offizielle Übertragung der ersten Aufgabe an die neu gegründete "Fachgruppe Elektro" der Kreisfeuerwehr des Landkreises Oldenburg. Zu diesem Anlass hatten sich die Mitglieder der Fachgruppe aus den Feuerwehren des Landkreises Oldenburg, Landrat Dr. Christian Pundt, Kreisbrandmeister Frank Hattendorf, der Leiter des Amt für Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst Karsten Bilger sowie Werkstattmeister Uwe Beneke und Elektromeister Stefan Serr als Mitarbeiter der FTZ eingefunden.

Nach einer erweiterten und intensiven Schulung der Fachgruppenteilnehmer an den insgesamt acht Notstromersatzanlagen (NEA) Anhängern wurden diese im Anschluss an ihre zukünftigen Standorte in den Ortsfeuerwehren Achternmeer, Ahlhorn, Beckeln, Falkenburg, Hude, Neerstedt, Sandkrug und Wildeshausen überführt. Die Schulung und endgültige Übergabe der Anlagen erfolgten durch den Vertriebsleiter der Herstellerfirma Endress, Herrn van Gerven und durch den Leiter des Vertriebsaußendienstes der Firma Domeyer, Herrn Schubert.

Die Einrichtung der Fachgruppe Elektro sowie die Beschaffung der entsprechenden Technik zur Notstromversorgung sind das Ergebnis einer bereits Anfang 2023 durchgeführten "Blackout-Analyse" für den Landkreis Oldenburg. In deren Folge wurden acht NEA-Anhänger mit jeweils 13 kVA Ausgangsleistung beschafft. Die Anlagen verfügen zusätzlich über einen bis zu sechs Meter ausfahrbaren Lichtmast sowie einen LED-Powermoon mit einer Lichtleistung von 75.000 Lumen. Die Gesamtkosten der Beschaffung belaufen sich auf rund 260.000 Euro.

Zu den vorrangigen Aufgaben der Fachgruppe Elektro zählt insbesondere die Sicherstellung der Stromversorgung für die Basisstationen des Digitalfunks der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) auch bei länger andauernden Stromausfällen. Perspektivisch soll die Fachgruppe zudem zur Energieversorgung kritischer Infrastrukturen, wie beispielsweise Krankenhäusern, eingesetzt werden können.

Landrat Dr. Christian Pundt betonte bei der Übergabe: "Ein wirksamer Brand- und Katastrophenschutz kann nur gemeinsam und im Schulterschluss erfolgen. Ich freue mich daher sehr über die heutige Indienststellung und Übergabe sowie über die Möglichkeit der dezentralen Stationierung in den kommunalen Feuerwehrhäusern."

Mit der Indienststellung der Fachgruppe Elektro und der neuen Notstromtechnik stärkt der Landkreis Oldenburg nachhaltig seine Einsatzfähigkeit im Brand- und Katastrophenschutz und ist für zukünftige Stromausfälle noch besser gerüstet.

