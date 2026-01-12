Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - 31- Jährige verletzt - Eisplatte von Lkw auf Pkw gefallen

Schermbeck (ots)

Eine 31- jährige Schermbeckerin befuhr am 11.01.2026, gegen 22:05 Uhr, mit ihrem Pkw die Östricher Straße in Fahrtrichtung Schermbeck.

Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Lkw verlor eine Eisplatte vom Dach, welche auf die Windschutzscheibe der Schermbeckerin fiel. Die Windschutzscheibe zerbrach und die 32- Jährige brachte ihren Pkw am Fahrbahnrand zum Stehen. Sie wurde durch den Aufprall der Eisplatte leicht verletzt.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die 31- Jährige wurde durch einen Rettungswagen in ein Dorstener Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken und der Telefonnummer Tel.: 02064 / 622-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260111-2302

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell