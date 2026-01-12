PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Einbruch in Zweifamilienhaus/ Polizei bittet um Hinweise

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Abend des vergangenen Freitags (9. Januar 2026) in ein Zweifamilienhaus im Dinslakener Stadtteil Oberlohberg ein. Sie schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein, um sich Zutritt zum Haus am Föhrenweg zu verschaffen.

In der Erdgeschosswohnung durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend begaben sie sich zur Wohnung im ersten Obergeschoss und hebelten die Wohnungstür auf. Auch dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Tatgeschehen und den bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Hinweise werden bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 entgegengenommen.

HS/ Ref.: 260109-2000

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel

  12.01.2026 – 10:27

    POL-WES: Schermbeck - 31- Jährige verletzt - Eisplatte von Lkw auf Pkw gefallen

    Schermbeck (ots) - Eine 31- jährige Schermbeckerin befuhr am 11.01.2026, gegen 22:05 Uhr, mit ihrem Pkw die Östricher Straße in Fahrtrichtung Schermbeck. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Lkw verlor eine Eisplatte vom Dach, welche auf die Windschutzscheibe der Schermbeckerin fiel. Die Windschutzscheibe zerbrach und die 32- Jährige brachte ihren Pkw am ...

    mehr
  12.01.2026 – 10:26

    POL-WES: Moers - Zeugensuche nach Diebstahl eines Pkw

    Moers (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 19:45 Uhr bis 08:15 Uhr einen Pkw auf der Liebrechtstraße. Der Pkw parkte dort am Fahrbahnrand. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Dodge Ram 1500 Pick-Up mit dem amtlichen Kennzeichen MO-MM1219. Auf der Heckscheibe ist das Logo des Fußballvereins Eintracht Frankfurt angebracht. Die Polizei sucht Zeugen, ...

    mehr
  12.01.2026 – 10:25

    POL-WES: Moers - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Hinweise

    Moers (ots) - Auf der Jockenstraße sind am Freitag, in der Zeit von 16 Uhr bis 18:30 Uhr, unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Täter stiegen auf eine Mülltonne auf der Rückseite des Hauses und öffneten gewaltsam das Badezimmerfenster. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und entwendeten Bargeld. Zeugen, die Wahrnehmungen über ...

    mehr
