Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Einbruch in Zweifamilienhaus/ Polizei bittet um Hinweise

Dinslaken (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Abend des vergangenen Freitags (9. Januar 2026) in ein Zweifamilienhaus im Dinslakener Stadtteil Oberlohberg ein. Sie schlugen die Scheibe einer Terrassentür ein, um sich Zutritt zum Haus am Föhrenweg zu verschaffen.

In der Erdgeschosswohnung durchsuchten sie mehrere Räume. Anschließend begaben sie sich zur Wohnung im ersten Obergeschoss und hebelten die Wohnungstür auf. Auch dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zum Tatgeschehen und den bislang unbekannten Tatverdächtigen.

Hinweise werden bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064-6220 entgegengenommen.

HS/ Ref.: 260109-2000

