Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck- Einbruch in Grundschule/ Hinweise erbeten

Schermbeck (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montag, 06:00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen gewaltsam Zutritt zum Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule an der Weseler Straße.

Im Verwaltungstrakt durchsuchten die Tatverdächtigen mehrere Räume und durchwühlten sie dabei.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Tathergang sowie zu verdächtigen Wahrnehmungen im Umfeld der Schule während des Tatzeitraums. Diese werden bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter 02064-6220 entgegengenommen.

HS/ Ref.: 260112-0749

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell