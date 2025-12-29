PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Spielhalle

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Domhof;

Tatzeit: 29.12.2025, 02.33 Uhr;

In eine Spielhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Domhof in Vreden. Die Einbrecher öffneten in der Montagnacht gegen 02.33 Uhr gewaltsam eine Tür und gelangten so in das Innere der Räumlichkeiten. Dort brachen sie Spielautomaten auf und entnahmen die Geldkassetten. Genaue Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

