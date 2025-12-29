PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Einfamilienhaus

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Burgstraße;

Tatzeit: 28.12.2025, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Burgstraße in Stadtlohn. Am Sonntagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 29.12.2025 – 11:32

    POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Einfamilienhaus

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Hoher Weg; Tatzeit: zwischen 20.12.2025, 09.30 Uhr und 25.12.2025, 10.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau-Epe. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 20.12.2025, 09.30 Uhr und 25.12.2025, 10.00 Uhr durch eine Terassentür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses an der Straße Hoher Weg. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 11:32

    POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

    Ahaus (ots) - Unfallort: Ahaus, Frauenstraße / Hinterer Wall; Unfallzeit: zwischen 27.12.2025, 22.00 Uhr und 28.12.2025, 16.00 Uhr; Einen blauen Opel Astra angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag am rechten Fahrbahnrand der Straße Hinterer Wall in Richtung Frauenstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts am Stoßfänger ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:58

    POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher auf frischer Tat überrascht

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Bürgermeister-Ellers-Straße; Tatzeit: 26.12.2025, zwischen 15.10 Uhr und 17.40 Uhr; Eine Hausbewohnerin hatte am Freitagabend an der Bürgermeister-Ellers-Straße in Stadtlohn bei ihrer Heimkehr drei Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Die Unbekannten flüchteten daraufhin vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Anwohnerin konnten sie wie folgt beschreiben: männlich, circa 1,75 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren