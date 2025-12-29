POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Einfamilienhaus
Stadtlohn (ots)
Tatort: Stadtlohn, Burgstraße;
Tatzeit: 28.12.2025, zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr;
In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Burgstraße in Stadtlohn. Am Sonntagnachmittag zwischen 14.00 Uhr und 15.00 Uhr machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
