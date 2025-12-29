PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Frauenstraße / Hinterer Wall;

Unfallzeit: zwischen 27.12.2025, 22.00 Uhr und 28.12.2025, 16.00 Uhr;

Einen blauen Opel Astra angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag am rechten Fahrbahnrand der Straße Hinterer Wall in Richtung Frauenstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 10:58

    POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher auf frischer Tat überrascht

    Stadtlohn (ots) - Tatort: Stadtlohn, Bürgermeister-Ellers-Straße; Tatzeit: 26.12.2025, zwischen 15.10 Uhr und 17.40 Uhr; Eine Hausbewohnerin hatte am Freitagabend an der Bürgermeister-Ellers-Straße in Stadtlohn bei ihrer Heimkehr drei Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Die Unbekannten flüchteten daraufhin vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Anwohnerin konnten sie wie folgt beschreiben: männlich, circa 1,75 ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:57

    POL-BOR: Rhede - Einbruch in Spielcasino

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Dännendiek; Tatzeit: 27.12.2025, 04.00 Uhr; In ein Spielcasino eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede. Die Einbrecher verschafften sich am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zum Inneren des Casinos am Dännendiek. Nach ersten Erkenntnissen machten die Unbekannten keine Tatbeute. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:56

    POL-BOR: Gronau - Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Alstätter Straße; Tatzeit: zwischen 24.12.2025, 10.30 Uhr und 27.12.2025, 10.30 Uhr; Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Wohnhaus in Gronau einzubrechen. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam zwischen Mittwoch- und Samstagmorgen Zutritt zu dem Haus an der Alstätter Straße zu verschaffen. Das Fenster hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren