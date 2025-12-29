POL-BOR: Ahaus - Unfallflucht begangen
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Frauenstraße / Hinterer Wall;
Unfallzeit: zwischen 27.12.2025, 22.00 Uhr und 28.12.2025, 16.00 Uhr;
Einen blauen Opel Astra angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Ahaus. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag am rechten Fahrbahnrand der Straße Hinterer Wall in Richtung Frauenstraße. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug vorne rechts am Stoßfänger und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
