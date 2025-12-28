POL-BOR: Rhede - Einbruch in Spielcasino
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Dännendiek;
Tatzeit: 27.12.2025, 04.00 Uhr;
In ein Spielcasino eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Rhede. Die Einbrecher verschafften sich am Samstagmorgen gegen 04.00 Uhr gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zum Inneren des Casinos am Dännendiek. Nach ersten Erkenntnissen machten die Unbekannten keine Tatbeute. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtigen Feststellungen im Bereich Dännendiek machen? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
