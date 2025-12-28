POL-BOR: Gronau - Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Alstätter Straße;
Tatzeit: zwischen 24.12.2025, 10.30 Uhr und 27.12.2025, 10.30 Uhr;
Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Wohnhaus in Gronau einzubrechen. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam zwischen Mittwoch- und Samstagmorgen Zutritt zu dem Haus an der Alstätter Straße zu verschaffen. Das Fenster hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Gronau unter der Tel. (02562) 9260 entgegen. (jh)
