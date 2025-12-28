PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unbekannte versuchen in Wohnhaus einzubrechen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alstätter Straße;

Tatzeit: zwischen 24.12.2025, 10.30 Uhr und 27.12.2025, 10.30 Uhr;

Bislang unbekannte Täter versuchten in ein Wohnhaus in Gronau einzubrechen. Die Unbekannten versuchten sich gewaltsam zwischen Mittwoch- und Samstagmorgen Zutritt zu dem Haus an der Alstätter Straße zu verschaffen. Das Fenster hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Kripo Gronau unter der Tel. (02562) 9260 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 28.12.2025 – 10:55

    POL-BOR: Gescher - In Geschäftsraum eingebrochen

    Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Riete; Tatzeit: zwischen 25.12.2025, 18.00 Uhr und 26.12.2025, 11.00 Uhr; In den Verkaufsraum eines Geschäfts eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Gescher. Die Einbrecher verschafften sich in der Nacht zu Freitag gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Straße Riete. Dort entwendeten sie Gartengeräte im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Polizei ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:54

    POL-BOR: Bocholt - Scheibe eingeschlagen/ Polizei sucht Zeugen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Biemenhorster Straße; Tatzeit: zwischen 26.12.2025, 14.00 Uhr und 27.12.2025, 11.50 Uhr; Die Seitenscheibe eines grauen VW Tiguans eingeschlagen hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Wagen parkte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag am Biemenhorster Weg. Der Unbekannte beschädigte die hintere linke Fensterscheibe ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 10:53

    POL-BOR: Bocholt - Pkw beschädigt

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Barloer Weg; Tatzeit: 26.12.2025, zwischen 12.40 Uhr und 21.10 Uhr; Die Fensterscheibe eines Pkw eingeschlagen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Das Auto parkte am zweiten Weihnachtstag zwischen 12.40 Uhr und 21.10 Uhr auf einem Parkplatz am St. Agnes Hospital. Der Unbekannte beschädigte die hintere linke Fensterscheibe. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh) Kontakt für ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren