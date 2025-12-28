POL-BOR: Bocholt - Scheibe eingeschlagen/ Polizei sucht Zeugen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Biemenhorster Straße;
Tatzeit: zwischen 26.12.2025, 14.00 Uhr und 27.12.2025, 11.50 Uhr;
Die Seitenscheibe eines grauen VW Tiguans eingeschlagen hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Wagen parkte zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag am Biemenhorster Weg. Der Unbekannte beschädigte die hintere linke Fensterscheibe des Pkw. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)
