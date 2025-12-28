POL-BOR: Bocholt - Scheibe eingeschlagen/ Polizei sucht Zeugen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Fürstenbergweg; Tatzeit: 26.12.2025, zwischen 13.30 Uhr und 18.15 Uhr; Schmuck und ein Handy entwendet haben bislang unbekannte Täter aus einem Wohnhaus in Bocholt. Die Unbekannten verschafften sich am zweiten Weihnachtstag zwischen 13.30 Uhr und 18.15 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Objekt am Fürstenbergweg. Der Zutritt gelang den Einbrechern durch den Keller. Hinweise erbittet das ...

