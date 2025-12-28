Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Einbrecher auf frischer Tat überrascht

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Bürgermeister-Ellers-Straße;

Tatzeit: 26.12.2025, zwischen 15.10 Uhr und 17.40 Uhr;

Eine Hausbewohnerin hatte am Freitagabend an der Bürgermeister-Ellers-Straße in Stadtlohn bei ihrer Heimkehr drei Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Die Unbekannten flüchteten daraufhin vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Anwohnerin konnten sie wie folgt beschreiben: männlich, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trugen sie dunkle Kleidung und eine FFP-Maske im Gesicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell