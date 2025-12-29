Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Hoher Weg;

Tatzeit: zwischen 20.12.2025, 09.30 Uhr und 25.12.2025, 10.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau-Epe. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 20.12.2025, 09.30 Uhr und 25.12.2025, 10.00 Uhr durch eine Terassentür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses an der Straße Hoher Weg. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Unbekannten entwendeten technische Geräte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

