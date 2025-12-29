PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Einfamilienhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Hoher Weg;

Tatzeit: zwischen 20.12.2025, 09.30 Uhr und 25.12.2025, 10.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Gronau-Epe. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 20.12.2025, 09.30 Uhr und 25.12.2025, 10.00 Uhr durch eine Terassentür gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses an der Straße Hoher Weg. Dort durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Die Unbekannten entwendeten technische Geräte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

