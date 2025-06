POL-PPMZ: Callcenterbetrüger erbeuten über 80.000 Euro

Mainz-Altstadt (ots) - Am Dienstagmorgen kam es gegen 03:30 Uhr in der Mainzer Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der zwei Personen verletzt wurden. Der 28-jährige Geschädigte war gemeinsam mit einem Freund in der Hinteren Bleiche unterwegs, als er plötzlich mit einer etwa siebenköpfigen Personengruppe in Streit geriet. Im Verlauf des Konflikts wurde auf den 28-Jährigen eingeschlagen, sodass er ...

