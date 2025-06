Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Mord durch Brandstiftung - Täter in Untersuchungshaft - Brand von Sonntag, 15.06.25 - 16:00 Uhr in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Nach einem Wohnungsbrand am vergangenen Sonntag, 15.06.2025 im Weisenauer Weg in Mainz-Hechtsheim, hatte die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Untersuchungen ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll der 29-jährige Tatverdächtige das Mehrfamilienhaus betreten und eine Wohnung im Erdgeschoss in Brand gesetzt haben, bevor er anschließend flüchtete. Im Rahmen intensiver Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann einen Tag später in Bad Münster am Stein festgenommen werden.

Der Beschuldigte wurde einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerer Brandstiftung erließ. Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Erstmeldung der Polizei Mainz finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117705/6055721

Die Meldung der Feuerwehr Mainz hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/171463/6055734

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell