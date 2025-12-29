PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drei Pkw angegangen
Tatbeute gemacht

Bocholt (ots)

Tatorte: Bocholt, Lennestraße, Schwartzstraße, Lübecker Straße;

Tatzeit: zwischen 27.12.2025, 20.00 Uhr und 28.12.2025, 13.45 Uhr;

Die Fensterscheibe eines weißen Skoda Rapid beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Das Auto parkte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen an der Lennestraße. Der Einbrecher beschädigte die hintere rechte Scheibe und entwendete private Gegenstände aus dem Inneren des Fahrzeugs.

Zu einer ähnlichen Tat kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in Bocholt an der Schwartzstraße. Der unbekannte Täter beschädigte dort ebenfalls eine Fensterscheibe eines dort geparkten blauen Toyotas. Der Einbrecher machte hier keine Tatbeute.

Im dritten Fall verschaffte sich der Täter auf unbekannte Weise Zutritt zum Inneren eines Pkw. Bei dem beteiligten Fahrzeug handelt es sich um einen blauen VW Golf, welcher zwischen Samstagabend und Sonntagmittag auf einem Parkplatz an der Lübecker Straße stand. Hier durchwühlte der Unbekannte das Fahrzeug und entwendete Bargeld.

Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich der Lennestraße, Schwartzstraße oder Lübecker Straße gemacht? Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

