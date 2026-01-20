PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. In den Gegenverkehr geraten.

Lippe (ots)

Auf der Hornschen Straße in Höhe der Einmündung zur Wilberger Straße kam es am Montagmittag (19.01.2026) gegen 13.20 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos. Eine 38-Jährige aus Horn-Bad Meinberg war mit ihrem Ford Grand C-Max auf der Hornschen Straße in Richtung Horn-Bad Meinberg unterwegs, als sie - vermutlich durch einen medizinischen Notfall - in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte ihr Ford frontal mit dem VW T-Cross eines 51-jährigen Detmolders. Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-jährige Beifahrerin im Ford blieb unverletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro; sie mussten abgeschleppt werden. Die Hornsche Straße blieb bis etwa 15 Uhr gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

