Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zeugen zu Verkehrsunfallflucht auf "Lippiland"-Parkplatz gesucht.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (17.01.2026) kam es in der Straße Am Bauhof auf dem Parkplatz des Indoor-Spielplatzes "Lippiland" zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein blauer Audi A 6 wurde gegen 15 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Statt den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, flüchtete der Unfallwagen. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall: Laut ihr soll es sich um ein rotes Auto älteren Baujahrs - möglicherweise einen Opel - mit lippischen Kennzeichen gehandelt haben. Die Fahrerin war in Begleitung von einem Jungen (etwa 6-8 Jahre alt) und einem etwas älteren Mädchen. Laut Zeugin sollen sie zunächst ausgestiegen, den Schaden begutachtet haben, aber dann davongefahren sein. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 13.000 Euro. Das Verkehrskommissariat sucht weitere Zeugen, die telefonisch unter (05231) 6090 Hinweise auf die Unfallverursacherin und ihren Wagen geben können.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

