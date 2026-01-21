Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Versuchter Diebstahl aus Pkw.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Sonntagnacht (17./18.01.2026) in der Hermann-Gmeiner-Straße in Heidenoldendorf einen verschlossenen Pkw und durchsuchte den Innenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Gegen 01:40 Uhr wurden zwei maskierte Personen in der Straße gesehen. Zeugen, die im Bereich der Hermann-Gmeiner-Straße in der Sonntagnacht (18.01.2026) diese oder andere verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

