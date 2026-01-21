PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Versuchter Diebstahl aus Pkw.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter öffneten in der Sonntagnacht (17./18.01.2026) in der Hermann-Gmeiner-Straße in Heidenoldendorf einen verschlossenen Pkw und durchsuchte den Innenraum. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Gegen 01:40 Uhr wurden zwei maskierte Personen in der Straße gesehen. Zeugen, die im Bereich der Hermann-Gmeiner-Straße in der Sonntagnacht (18.01.2026) diese oder andere verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 5 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 14:54

    POL-LIP: Lemgo. Zeugen zu Verkehrsunfallflucht auf "Lippiland"-Parkplatz gesucht.

    Lippe (ots) - Am Samstagnachmittag (17.01.2026) kam es in der Straße Am Bauhof auf dem Parkplatz des Indoor-Spielplatzes "Lippiland" zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden. Ein blauer Audi A 6 wurde gegen 15 Uhr von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Statt den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, flüchtete der Unfallwagen. Eine Zeugin ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:35

    POL-LIP: Dörentrup. Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Nägel auf Fahrbahn?

    Lippe (ots) - In der Mittelstraße ist es am Donnerstagmorgen (15.01.2026) gegen 10 Uhr möglicherweise zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr gekommen. Ein 48-Jähriger aus Lemgo war mit seinem VW Bora von Spork nach Dörentrup unterwegs. Anschließend stellte er zwei Nägel (Pappnägel) in einem seiner Reifen fest. Es kann nicht ausgeschlossen werden, ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 11:29

    POL-LIP: Lemgo. Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht.

    Lippe (ots) - Im Hansaweg wurde am 11.01.2026 gegen 0.30 Uhr ein geparkter Wagen beschädigt - der Unfallverursacher flüchtete. Eine Anwohnerin bemerkte in der Nacht laute Geräusche und sah anschließend, dass ihr am Fahrbahnrand abgestellter Opel Astra von einem unbekannten Fahrzeug angefahren wurde. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren