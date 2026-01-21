Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Diestelbruch. Verkehrsunfall nach rücksichtsloser Fahrweise.

Lippe (ots)

Ein 65-jähriger Fahrer fuhr am Dienstagvormittag (20.01.2026) gegen 10:05 Uhr auf der Bad Meinberger Straße in Fahrtrichtung Diestelbruch nach ersten Erkenntnissen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Fahrbahnverengung und verlor dabei die Kontrolle über seinen Skoda. Das Fahrzeug geriet nach einem Kontakt mit dem Bordstein nach rechts, prallte gegen ein Verkehrsschild und eine Straßenlaterne und stieß anschließend gegen ein Ortsschild, bevor es quer auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Bad Meinberger Straße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell