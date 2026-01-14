PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht

Edenkoben (ots)

Beim Ein- oder Ausparken ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des SBK in der Luitpoldstraße am vergangenen Dienstag (13.01.2026, 15.50 Uhr) an ein geparktes Fahrzeug gefahren und hat dabei einen Sachschaden von über 500 Euro am vorderen rechten Kotflügel verursacht. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

