POL-PDLD: Edenkoben - Unfallflucht
Edenkoben (ots)
Beim Ein- oder Ausparken ist ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des SBK in der Luitpoldstraße am vergangenen Dienstag (13.01.2026, 15.50 Uhr) an ein geparktes Fahrzeug gefahren und hat dabei einen Sachschaden von über 500 Euro am vorderen rechten Kotflügel verursacht. Der Unbekannte machte sich aus dem Staub. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.
