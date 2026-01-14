PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Wörth - Brand eines Anbaus

Wörth am Rhein (ots)

Am 14.01.2026 gegen 10:45h wurde eine Gebäudebrand in der Ottstraße in Wörth gemeldet. Dort konnte ein Feuer im Dachstuhl eines als Lagerraum genutzten Anbaus unmittelbar neben einem Wohnhaus festgestellt werden. Die freiwillige Feuerwehr konnte das Feuer rechtzeitig löschen und ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindern. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache wurden die Ermittlungen durch die Polizei aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 07271 9221-1802
piwoerth@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

