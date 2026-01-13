Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: verbale Bedrohungen im Innenstadtbereich

Landau (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr gingen mehrere Anrufe bezüglich eines aggressiven Mannes im Innenstadtbereich Landau ein. Der Mann habe mehrere Personen verbal bedroht und führe vermutlich ein Messer mit sich. Durch die Polizei Landau konnte der 40-Jährige Mann festgestellt und kontrolliert werden. Hierbei konnten ein Schraubenschlüssel, ein Schlagring sowie eine - eindeutig als solche erkennbare - Spielzeugpistole aufgefunden werden.

Entsprechende Strafverfahren wegen Bedrohung sowie wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurden eingeleitet. Da sich der Mann vermutlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er anschließend in einer Fachklinik vorgestellt.

Geschädigte werden gebeten sich unter Tel.: 06341 2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

