Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - Autofahrer unter THC-Einfluss

Steinfeld (ots)

Berauscht in Steinfeld unterwegs war am Montag, 12.Januar ein 26-jähriger Mann aus Frankreich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Michael Schreiber, PHK
Telefon: 06343-9334-1402

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

