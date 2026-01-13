POL-PDLD: Steinfeld - Autofahrer unter THC-Einfluss

Landau (ots) - Seit Dienstag, 30.12.2025, wird eine 16-Jährige vermisst. Sie verließ tags zuvor eine Jugendeinrichtung in Landau. Zuletzt wurde die Vermisste im Landauer Ortsteil Mörlheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die Vermisste hat Bezüge in den Großraum Ludwigshafen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe ...

