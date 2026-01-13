POL-PDLD: Steinfeld - Autofahrer unter THC-Einfluss
Steinfeld (ots)
Berauscht in Steinfeld unterwegs war am Montag, 12.Januar ein 26-jähriger Mann aus Frankreich. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.
