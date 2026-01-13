Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 16-Jähriger

Landau (ots)

Seit Dienstag, 30.12.2025, wird eine 16-Jährige vermisst. Sie verließ tags zuvor eine Jugendeinrichtung in Landau. Zuletzt wurde die Vermisste im Landauer Ortsteil Mörlheim gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Die Vermisste hat Bezüge in den Großraum Ludwigshafen.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 16-Jährigen:

-ca. 1,65m groß -schulterlange pinke Haare -sie soll mit einer schwarzen Jogginghose, einem grauen Kapuzenpullover und mit Schuhen der Marke Nike Air Force in weiß/rose bekleidet sein.

Weitere Informationen und ein Lichtbild des Vermissten, finden Sie hier: https://s.rlp.de/WCNQEkk

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06341-287-0 an die Polizei Landau zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell